Ученики подольской школы попали в больницу после распыления неизвестным газом

Публикации за 14.04.17

Более десяти подольских школьников оказались в больнице в результате инцидента с распылением газа в одной из местных гимназий, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города. Ранее источники сообщали о 12 пострадавших детях.

Инцидент произошел накануне в подольской гимназии №7. Предварительно установлено, что газ из баллончика был распылен одним из учеников. В результате 14 школьников были госпитализированы, при этом трое потеряли сознание.

Школьная администрация, по данным городского комитета по образованию, сумела оперативно отреагировать на это происшествия, сразу же оповестив о случившемся городские экстренные службы и родителей учеников. Все пострадавшие получили медицинскую помощь и были доставлены в ГКБ Подольска для обследования.

Отмечается, что родители одного из учащихся отказались от госпитализации сына. Ближе к вечеру того же дня под наблюдением медиков оставались всего шестеро школьников. По факту этого инцидента полиция проводит расследование.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.04.17

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