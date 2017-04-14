Житель Подмосковья убил знакомого из-за игры в World of Tanks

Публикации за 14.04.17

Суд Балашихинского района Московской области принял решение о заключении под стражу Мехмана Гаджиагаева, который обвиняется в совершении убийства знакомого, которого он приютил в собственном жилье, передает «Лайф».

Как говорится в материалах дела, в минувшем году к обвиняемому приехал знакомый, который хотел устроиться на работу в столичном регионе. На первое время Гаджиагаев даже занял гостю денег. Но даже через несколько месяцев его знакомый так и не нашел работу и все время продолжал занимать у него по несколько тысяч рублей.

Тогда обвиняемый решил откровенно поговорить с приятелем. Во время беседы выяснилось, что пока Гаджиагаев работает, его гость играет в компьютерную игру World of Tanks, а почти все занятые деньги тратит на внутриигровые покупки – так называемый «донат».

Разозлившись, обвиняемый потребовал от знакомого выселяться и вернуть все деньги. После отказа «геймера» завязалась потасовка, в результате которой безработный гость получил телесные повреждения, ставшие для него смертельными.

Москва, Алексей Васильев

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