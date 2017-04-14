Евгений Минченко: Навальный стал инструментом межэлитной коммуникации

Публикации за 14.04.17

Скандально известный политик Алексей Навальный стал инструментом коммуникации для политической и деловой элиты в России. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День» высказал известный политолог Евгений Минченко, выступая на IV Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов.

С точки зрения эксперта, интерес к фигуре Навального обусловлен тем, что он уже «не человек, а канал коммуникации» для элитных групп, которые по тем или иным причинам не могут коммуницировать друг с другом публично. «Они вынуждены передавать «приветы» через этого замечательного молодого человека, который чувствует в себе достаточно силы для того, чтобы выполнять роль этого канала в надежде однажды стать одним из игроков», – сказал Минченко.

Эксперт пояснил, что протестное движение, которое активно использует Навальный, становится инструментом политического лоббизма.

«Сегодня многие протесты имеют под собой бизнесовую подоплеку. Соответственно, протесты – это способ влиять на кадровые решения и на перераспределения ресурсов между корпорациями и даже регионами», – сказал политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.04.17

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