Алексей Ситников: Путин готовит почву для 2024 года

Публикации за 16.04.17

Президент РФ Владимир Путин готовит «новую среду для преемственности» в 2024 году. Именно для этого на политической арене появляются новые фигуры, в том числе в губернаторском корпусе. По мнению известного российского политтехнолога Алексея Ситникова, глава государства рассчитывает, что его начинания не будут свернуты, как это происходило раньше в отечественной истории.

Выступая на IV Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов, Ситников обратил внимание, что после первого президента России Бориса Ельцина российский истеблишмент надеялся поставить во главе страны человека, которым было бы легко управлять, однако элита просчиталась.

«Человек, который приходит к власти – нам всем приходится бояться тех вещей, которых боится он. Как много изменилось у нас в стране после того как после Ельцина пришел Путин. Все параметры мышления, все внутренние конструкции – разветвлённость, секретность, мнительность, – все его ментальные конструкции реализованы в стране. Мы живем в стране, которая устроена так, как устроен менталитет Путина», – сказал эксперт.

В этой связи он также выразил уверенность в том, что сегодня Украина не может выйти из кризиса из-за «отсутствия системного мышления, отсутствия возможности контролировать сотни процессов и внутренней мотивации» нынешнего президента страны Петра Порошенко.

С точки зрения Ситникова, Путин опасается, что после того, как он покинет свой пост, его реформы будут свернуты.

«Проблема – элиты заинтересованы после Андроповых ставить Черненко (Юрий Андропов – глава СССР 1982-1984 гг, который начал реформирование страны, Константин Черненко – глава СССР 1984-1985 гг, по мнению части экспертов, свернувший многие реформы своего предшественника). Путина сейчас волнует реальность 2024 года. Он готовит новую среду на преемственность 2024 года, чтобы пришел не один, а пришла команда», – уверен политтехнолог.

«Путин поставил задачу вырастить новое поколение (политиков). Заметьте, он снял своих сверстников и поставил ребят, сверстников его детей. Это очевидно новое поколение, не только по возрасту, но и по менталитету, набору инструментов», – заключил Ситников.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.04.17

Эксперты: Высокая явка и одновременная консолидация народа «за» Путина невозможны. / Россию захлестнула «политическая эпидемия». Эксперты раскрыли, чем опасна новая реальность. / Сошествие благодатного огня свершилось. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»