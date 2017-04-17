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Публикации за 17.04.17

Шестеро жителей Балашихи отравились неизвестным газом

Шестеро жителей Балашихи отравились неизвестным газом

В подмосковной Балашихе жильцы двух расположенных рядом квартир в жилом доме на улице Фучика отравились неизвестным газом. Мужчина, который вызвал бригаду скорой помощи, пожаловался на странный запах, от которого стало плохо его супруге и ребенку, передает .

Медики выяснили, что от отравления неизвестным газом пострадали также и жильцы квартиры, расположенной по соседству. Врачи оказали пострадавшим первую помощь.

При этом молодой семейной паре из соседней квартиры и их 6-летнему сыну потребовалась госпитализация.

На данный момент к расследованию причин ЧП подключились сотрудники местных экстренных служб – они пытаются установить причину случившегося.

Москва, Алексей Васильев

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