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Публикации за 17.04.17

В Подмосковье школьник упал с поезда, пытаясь убежать от контролеров

В Подмосковье школьник упал с поезда, пытаясь убежать от контролеров

В подмосковном Железнодорожном 15-летний подросток, убегая от контролеров, упал с электропоезда и получил серьезные травмы, передает .

По данным издания, 15-летний «заяц» решил без билета проехать на электричке, однако, к его несчастью, он был замечен контролерами.

Приняв решение спасаться от контролеров бегством, подросток был не очень осторожен и упал с платформы. В результате падения мальчик получил телесные повреждения и прибывшие к месту происшествия медики приняли решение доставить его в ближайшее медицинское учреждение.

Врачи диагностировали у него переломы двух ребер и рваную рану уха.

Москва, Алексей Васильев

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