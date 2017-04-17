На пороге перемен? Чем грозит России авторитаризм Эрдогана

Публикации за 17.04.17

Конституционный референдум в Турции мало повлияет на внешнюю политику Анкары, однако грозит внутренним кризисом, в том числе повторением попытки государственного переворота. Для России выгодно формирование сильного государства, которое окончательно отвернется от Евросоюза. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские политические эксперты на пресс-конференции в Москве.

Причины и последствия референдума

Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев считает, что референдум, на который был вынесен пакет из 18 поправок в Конституцию Турции, предполагающий переход к президентской республике, в очередной раз доказал раскол в турецком обществе.

«Итоги референдума отражают картину политической обстановки в стране. 51,18% – за (президентскую республику) и 48,82% – против. Президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) традиционно поддерживают провинции внутренней и центральной Анатолии. Больше всего его любят в Черноморском регионе: в Байбурте было максимальное количество голосов – 81%. В крупных городах никакой победы нет. В Стамбуле у него было 48, 65%. В восточных регионах за проголосовало только 32,41%», – обратил внимание Мавашев.

По его оценке, такие результаты делают победу Эрдогана весьма спорной, учитывая то, что правительственные силы вели очень агрессивную пропаганду. «Оппозицию обвиняли в терроризме и в симпатиях к террористам. Везде был чёрный пиар», – пояснил он.

С его точки зрения, такой небольшой отрыв Эрдогана может привести к тому, что оппозиционные силы попытаются оспорить результаты референдума. «Народная республиканская партия уже обратилась в Конституционный суд. Хотя Центризбирком страны заявляет, что нет никаких оснований сомневаться, что они все точно подсчитали», – отметил эксперт.

Старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов в этой связи отметил, что внесенные в Конституцию Турции поправки означают «движение к авторитаризму в Турции», и согласился, что это может привести к активизации протестного движения в стране.

«Не остается легальных каналов выражения протеста. Все более очевидно, что единственным способом выражения протеста против нынешнего курса Эрдогана становится вступление на путь антисистемной борьбы», – считает Лукьянов.

Он также добавил, что в ближайшее время в Турции можно ожидать радикализацию светских сил, а также активизации военных. «Протестный потенциал армейской среды полностью не исчерпан», – полагает эксперт.

Как считает директор Института политических и социальных исследований Черноморском-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский, поддержку Эрдогану могут оказать националистические силы.

«Эрдоган уже пошел на союз с крайними националистами (Партия действий), её всегда считали профашистской – это немаловажный момент. Эрдоган сам начинал в молодежном движении Партии национального спасения. Там было молодежное движение, которое наводило ужас. У них была очень милая система – молодежь носила длинные ножи для расправы над левыми. Они были нацелены на борьбу с левыми – вырос Эрдоган именно в этой среде», – подчеркнул Надеин-Раевский.

По его мнению, референдум привел к тому, что у Эрдогана фактически не остается противников. «Ему уже удалось серьезно подорвать армию – её конституционно вывели из юридического поля. Судебные органы уже в большинстве своем под его контролем. У Эрдогана не остается противников», – констатировал он.

В этой связи он также обратил внимание, что с большой долей вероятности Эрдоган продолжит курс на исламизацию страны и Турция все менее будет похожа на светское государство.

«Эрдоган – умеренный исламист. Но грань между умеренным исламизмом и не очень умеренным весьма зыбкая. Можно ожидать, что исламизация страны будет продолжена и весьма жесткая», – считает Надеин-Раевский.

Между тем Лукьянов обратил внимание, что Эрдогану сложно будет построить авторитарное государство опираясь на исламизм, так как исламисты традиционно выступают за «коллегиальный принцип принятия политических решений».

Так или иначе, как считает Мавашев, Турцию ожидает «бесконечная череда ревизионизма и пересмотра наследия Ататюрка (Мустафа Ататюрк – турецкий реформатор) основоположника Турецкой республики».

При этом эксперт подчеркнул, что Эрдоган взял на себя большую ответственность. «Если бы он не смог победить, он бы мог продолжать обвинять во всем оппозицию. Теперь Эрдоган будет отвечать за все. Система сдержек и противовесов практически уничтожена. Де-факто тут уже с 2014 года президентская республика. Все остальное – лирика о демократии», – уверен эксперт.

Россия заинтересована в сильной Турции

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко выразил уверенность в том, что в случае принятия поправок в Конституцию ситуация в Турции может развиваться по трем основным сценариям.

«Первый – это установление сильной президентской республики. Перед такой республикой обязательно встанет вопрос о воссоздании сильной армии. Тогда России придется иметь дело с сильной, относительно самостоятельной Турцией. У нас, конечно, могут быть трения по вопросу Сирии и Ирака. Но главное другое – такая Турция будет постепенно дистанцироваться от ЕС и НАТО, а это именно то, что России надо», – считает Фененко.

«Второй вариант – исламизация Турции, рост исламских настроений. Тогда это может привести к очень серьезному гражданскому конфликту внутри Турции. Нужно ли это России – вопрос. Я думаю, что не нужно, потому что нестабильная Турция стратегически замыкает Россию в Черном море и создает проблемы с точки зрения проливов», – отметил эксперт.

Третий вариант, по оценке Фененко, заключается в том, что Турция получает вооруженный конфликт в Курдистане. «Тогда Турция может оказаться втянутой в большой внутренний конфликт. Такая сириизация Турции России не очень выгодна», – продолжил эксперт.

Он пояснил, что при слабой Турции может встать вопрос о пересмотре конвенции Монтрё – конвенция от 1936 года, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно этому документу, черноморские государства (Турция, Румыния, Болгария, Россия, Украина, Грузия) могут поводить по поливам свои военные корабли любого класса, а для России это очень невыгодно.

В то же время Лукьянов обратил внимание, что возросшая вовлеченность России в сирийский кризис делает Москву «заложницей определенных отношений с Турцией по широкому кругу вопросов».

«С Сирией Турция будет соседствовать всегда. Получить долгосрочные инструменты влияния на Дамаск – в её интересах. Турция будет участвовать в развитии военно-политической ситуации в этой стране и будет неотъемлемым участником постконфликтного урегулирования и восстановления Сирии. В России это осознают, понимают необходимость выстраивания отношений по этому треку. Какие бы у нас ни были разногласия, нам придется сотрудничать, если мы хотим увидеть сирийское государство целым», – полагает Лукьянов.

«Нельзя сказать, что позиция в Турции, какой она хочет видеть Сирию, однозначна. В Турции нет единой поддержки идеи о необходимости расширения территорий за счёт части Сирии», – добавил он.

В этой связи Надин-Раевский обратил внимание на «своеобразную» политику Эрдогана в отношении России. «Эрдоган – есть Эрдоган. Надо понимать, что они будут с нами сотрудничать там, где им это выгодно, и будут противостоять нам там, где посчитают нужным. С Крымом – позиция у них однозначная. Но когда потребовалось нанести удар по исламистам в Крыму – в России проходила эта операция, в Турции тоже провели аресты. Это достаточно своеобразная политика – выгодно – работаем, невыгодно – не работаем. Это турецкий менталитет. Надо быть реалистами»,– считает эксперт.

В то же время Фененко напомнил, что кроме сирийского вопроса у России и Турции нет серьезных противоречий, и альянс с Москвой выгоден для Анкары.

«Россия – единственная страна, которая на сегодняшний день заинтересована в сильной Турции», – подчеркнул он и отметил, что Эрдоган это прекрасно понимает.

Блистательный блеф Эрдогана

Фененко обратил внимание, что Эрдоган не намерен идти на дальнейшее сближение с Евросоюзом. «Турция стремилась в Евросоюз с 1963 года. Все точки над «i» были расставлены в 2007-2008 годах. Тогда президент Франции Николя Саркози четко сказал, что максимум, на что может рассчитывать Турция – это членство в Средиземноморском союзе», – напомнил он.

«Почему Турция, страна с великой историей должна терпеть подобное отношение со стороны Евросоюза? У Турции растущая экономика, сильная армия, и встает законный вопрос, а почему Турция должна терпеть к себе такое же отношение, как Португалия. Тем более что Португалии все-таки дали членство в Евросоюзе, а Турции четко сказали, что это им не светит. Отсюда наступил кризис этого проекта (сближения с ЕС) внутри Турции», – продолжил Фененко.

Мавашев со своей стороны высказал уверенность, что Эрдоган в принципе не собирался вступать в Европейский союз, а его сближение с Европой было только частью его плана.

«Эрдоган боролся с армией с помощью Евросоюза. Он выжал Европейский союз как лимон. Это был блеф, блистательно разыгранный Эрдоганом. Когда была образована Партия справедливости и развития, никто не ставил реальные задачи войти в Евросоюз. Эрдоган эти процессы активизировал, потому что ЕС должен был стать гарантом сохранения его власти. Когда в 2010 году были внесены изменения в Конституцию, на основании которых военные уже не могли легитимно вмешиваться в процессы, ЕС поддержал Эрдогана и заявил, что это демократическая норма, что народ должен выступить против переворотов», – сказал эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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