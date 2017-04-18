Стрельба на московской парковке: погиб молодой человек

Публикации за 18.04.17

В Москве мужчину 1988 года рождения расстреляли на парковке в Гальяново. По словам источника в правоохранительных органах, пострадавший скончался в больнице.

Известно, что ЧП произошло накануне утром на улице Красноярской. Преступник несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в мужчину, после чего скрылся, передает агентство «Москва». Потерпевшего, который оказался жителем столицы, доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)

Сообщается, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в преступлении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.17

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