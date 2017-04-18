NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.04.17

Стрельба на московской парковке: погиб молодой человек

Стрельба на московской парковке: погиб молодой человек

В Москве мужчину 1988 года рождения расстреляли на парковке в Гальяново. По словам источника в правоохранительных органах, пострадавший скончался в больнице.

Известно, что ЧП произошло накануне утром на улице Красноярской. Преступник несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в мужчину, после чего скрылся, передает агентство . Потерпевшего, который оказался жителем столицы, доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)

Сообщается, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в преступлении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.17

Ученые: конец света наступит осенью. Земляне умрут не сразу. / Количество опорных университетов России выросло до 33. / Запрет турецких помидоров стоил России 1,5 млрд долларов. Российские производители не успевают перехватить рынок.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter