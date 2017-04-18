NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.04.17

В Москве арестован 50-летний педофил: приставал к девочкам на улице

В Москве арестован 50-летний педофил: приставал к девочкам на улице

В Москве взят под стражу 50-летний мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, 11 апреля во дворе жилых домов мужчина подходил к несовершеннолетним девочкам и, подавляя их волю к сопротивлению, совершал в отношении них насильственные и развратные действия сексуального характера.

В этот же день подозреваемый был установлен и задержан. По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.04.17

Эйфория Запада и русская революция: 100 лет назад Европа сильно ошиблась. / Всероссийский опрос: Крым наш по праву, Донбасс никогда не станет «бандеровским». / Продажи путевок на турецкие курорты резко сократились.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter