В Москве арестован 50-летний педофил: приставал к девочкам на улице

Публикации за 18.04.17

В Москве взят под стражу 50-летний мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, 11 апреля во дворе жилых домов мужчина подходил к несовершеннолетним девочкам и, подавляя их волю к сопротивлению, совершал в отношении них насильственные и развратные действия сексуального характера.

В этот же день подозреваемый был установлен и задержан. По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.04.17

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