Полиция отказывается возбуждать уголовное дело после избиения ребенка в Егорьевске

Публикации за 18.04.17

Мать 13-летнего школьника из Подмосковья, которого на глазах у большого числа свидетелей жестоко избил незнакомый мужчина в егорьевской поликлинике, несколько месяцев не может добиться наказания для обидчика сына. Женщина убеждена, что бездействие правоохранителей вызвано местом работы нападавшего, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что в результате этого происшествия несовершеннолетний школьник получил закрытую черепно-мозговую травму. В тот день подросток пытался провести без очереди в поликлинику свою подругу с температурой, что возмутило одного из пациентов, который и набросился на школьника с кулаками.

Мать избитого подростка обратилась в полицию, однако спустя какое-то время нападавший сам написал на нее заявление и обвинил в клевете. Уголовное производство за ложный донос стражи порядка возбуждать не стали. Однако они также отказались и от уголовного преследования хулигана. При этом личность нападавшего была установлена сразу же, им оказался 32-летний житель деревни Бережки.

Однако дознаватели считают, что побои, нанесенные мужчиной школьнику, не повлекли никакого вреда для здоровья. «Примечательно, что к такому выводу в полиции пришли еще до того, как были получены результаты судмедэкспертизы. При этом медики диагностировали у мальчика закрытую ЧМТ и сотрясение», – сообщила мать пострадавшего.

В отношении мужчины было возбуждено только административное дело декриминализированной статье о побоях. Ему в этом случае грозит до 15 суток админареста, обязательные работы или штраф в размере не более 30 0000 рублей.

Мать ребенка считает, что такие действия полиции вызваны местом работы нападавшего, он якобы является сотрудником одной из силовых структур.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.04.17

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