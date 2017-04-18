В Подмосковье полиция закрыла мобильный бордель

Публикации за 18.04.17

В Подмосковье сотрудники полиции задержали около десяти девушек «легкого поведения» вместе с организатором незаконного бизнеса по торговле «продажной любовью». По данным Рен-ТВ, пытаясь разоблачить эту преступную группу, полицейские даже провели так называемую контрольную закупку.

Отмечается, что клиентов мобильного борделя обслуживали молодые жрицы любви в возрасте 20-35 лет. Примечательно, что клиенты могли реализовать свои сексуальные фантазии в припаркованном неподалеку автомобиле «Газель».

После задержания все девушки были допрошены, после чего стражи порядка доставили их в отделение полиции и выписали штрафы в 1 500 рублей.

Организатору этого незаконного бизнеса – 40-летней женщине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.04.17

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