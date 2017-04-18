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Публикации за 18.04.17

На севере Москвы на 85-летнюю пенсионерку упало дерево

На севере Москвы на 85-летнюю пенсионерку упало дерево

Во дворе жилого дома на севере Москвы дерево упало на пожилую женщину 1932 года рождения. По информации источника в правоохранительных органах, пенсионерка получила тяжелую травму.

ЧП произошло в одном из дворов на Шебашёвском проспекте, передает РИА «Новости». По предварительным данным, у женщины диагностирован перелом тазобедренной кости.

В настоящий момент пострадавшей оказывается медицинская помощь. На место происшествия также прибыли коммунальные службы города.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.17

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