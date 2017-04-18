В Москве молодой человек зверски убил своего товарища и выбросил труп с 13-этажа

Публикации за 18.04.17

В Москве 25-летний молодой человек зверски расправился с собутыльником, а потом выбросил его труп с 13 этажа. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, тело 49-летнего мужчины с колото-резанными ранениями шеи и туловища было обнаружено сегодня утром у дома на улице Сочинской. Предварительно установлено, в одной из квартир компания из четырех человек распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами произошла ссора, после которой подозреваемый нанес своему 49-летнему знакомому не менее девяти ударов ножом в область шеи и туловища. После чего тело пострадавшего было сброшено с 13 этажа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего, а также причастность к преступлению мужчины и женщины, которые также находились в квартире.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан и дал признательные показания. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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