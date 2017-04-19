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Публикации за 19.04.17

В Подмосковье на медсестру набросилась собака пациента

В Подмосковье на медсестру набросилась собака пациента

В подмосковном Серпухове медсестра пострадала при нападении на нее собаки пациента. Данное происшествие имело место во время выездной диспансеризации, передает «Подмосковье сегодня».

Как сообщила специалист по охране труда Серпуховской ЦРБ Ольга Вороненко, двое медиков выезжали на диспансеризацию к пожилому ветерану Великой Отечественной войны. Предварительно врачи известили родственников пенсионера о том, что по месту его жительства будет проведено медицинское обследование.

Между тем, когда один из работников районной больницы приехала по указанному адресу и открыла дверь в помещение, на нее набросился пес крупных размеров, предположительно, водолаз.

При нападении медику было нанесено несколько рваных ран. На данный момент пострадавшая находится на стационарном лечении.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.04.17

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