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Публикации за 19.04.17

Медведев определил повестку выборов президента РФ: «стабильность и развитие» перед лицом общего врага

Медведев определил повестку выборов президента РФ: «стабильность и развитие» перед лицом общего врага

Сегодня глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал не превращать политическую борьбу в грядущей президентской кампании в войну. Выступая сегодня в Государственной думе с отчетом кабинета министров, премьер выразил уверенность, что «пустые конфликты» только играют на руку оппонентам России.

«Борьба, как в любой президентской кампании будет серьезной. Мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать это не собираемся. Мы прекрасно понимаем, что сегодня у нас трудностей хватает. Если мы будем тратить время еще и на популизм, раздувать пустые конфликты, то от этого выиграют те, кто хочет изолировать и ослабить нашу страну», – сказал Медведев.

«Рассчитывать нам приходится только на себя. Нам всем предсказывали катастрофу, в том числе из-за океана», – отметил премьер и подчеркнул, что совместными усилиями стране удалось выстоять под «давлением санкций» и удержаться на внешней арене, что не может не беспокоить стратегических противников России.

При этом он заявил, что главный запрос общества на президентских выборах-2018 будет «стабильность и развитие». «Наши споры при разных подходов политических партий касаются методов достижения главных целей, а цель общая – развивать страну», – сказал Медведев депутатам.

Москва, Мария Вяткина

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