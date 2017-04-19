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Публикации за 19.04.17

Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал скандального политика Алексея Навального «политическим проходимцем». Отвечая в Госдуме на вопрос представителя фракции КПРФ Николая Коломейцева, премьер упрекнул коммунистов в том, что они идут на поводу у оппозиционера.

«Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев, и считал бы, что уважаемая мною Коммунистическая партия должна от этого воздерживаться», – сказал премьер.

Напомним, ранее Навальный разместил в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся имуществом. 26 марта под предлогом разоблачения Медведева в целях борьбы с коррупцией были организованы массовые несанкционированные акции протеста, которые завершились задержанием сотен сторонников Навального.

Ранее Медведев премьер назвал это «расследование» чушью, а его автора – «судимым персонажем», который добивается шкурных политических целей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.04.17

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