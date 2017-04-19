Дмитрий Медведев: Протесты против «Платона» преувеличены

Публикации за 19.04.17

Диалог по решению «конфликтной ситуации» между дальнобойщиками и правительством РФ по системе «Платон» идет постоянно. Об этом заявил сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая в Государственной думе с отчетом кабинета министров. По его словам, разговор о массовых протестах сильно преувеличен.

«Если говорить о тех, кто сейчас находится в состоянии так называемой забастовки, то это приблизительно 480 человек. Обращаю внимание, что в системе «Платон» зарегистрировано 800 тыс автомобилей, то есть, иными словами, это довольно небольшое число людей», – сказал премьер.

Он также добавил, что лично с лидерами дальнобойщиков. «Они поставили массу разных вопросов, многие вопросы абсолютно справедливы – они касаются целого ряда технических проблем, например, максимальная нагрузка на ось, качество трасс, вопросы, связанные с ответственностью за нарушение правил дорожного движения и, конечно, вопросы платы в системе «Платон»», – отметил Медведев.

По его словам, определенный прогресс в переговорах уже есть, так после его встречи дальнобойщиками было принято решение о продлении льготного периода. «Увеличение платы происходило медленнее. Ее подняли на 25% до – 1 рубля 93 копеек», – обратил внимание премьер.

Медведев также сообщил, что дал поручения о совершенствовании системы весогабаритного контроля, об автоматическом расчете вычетов из транспортного налога и исключении необходимости подачи документов самими перевозчиками в налоговую службу.

Как считает премьер, система «Платон» уже приносит положительные результаты. «Количество перегруженных трасс снизилась на четверть. И это результат различных мер, в том числе – запуска известной системы «Платон», которая собирает сейчас 20 млрд рублей», – отметил Медведев.

«Платон» – российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Деньги взимаются в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Еще до введения этой системы в ноябре 2015 года дальнобойщики начали активный протест.

Москва, Мария Вяткина

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