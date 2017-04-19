Политический кризис в России практически неизбежен / Геннадий Зюганов оценил работу правительства Дмитрия Медведева

Публикации за 19.04.17

Правительство РФ «работает слабенько» и «ползет по ельцинско-гайдаровской колее», что ведет к политическому кризису. Об этом заявил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя отчет кабинета министров с которым в Госдуме выступил премьер Дмитрий Медведев. По оценке главного коммуниста страны, без реформы ЖКХ в России «атомная бомба взорвется в каждом городе».

«У нас нет нормального управления в стране. Президент довольно эффективно занимается международной политикой. Силовики борются с преступниками, у них огромная работа. Но правительство, особенно финансовый блок, ползет по ельцинско-гайдаровской колее. Все крутится у них вокруг сводки текущего дня», – сказал Зюганов и обратил внимание, что в прогнозах наблюдается рост, а в реальности – падение экономики.

Он обратил внимание, что страна «продолжает нищать» – 40 млн человек живет за чертой бедности.

«Кризис продолжает укрепляться, если мы не сменим курс и не укрепим кадровый состав правительства, политический кризис будет неизбежен. ВВП упал за последние 4 года на 8%. Мы недополучили товарной продукции на 100 трлн рублей – три годовых бюджета выброшены на свалку, а не включены в оборот. Внешний долг уже 530 млрд долларов, вы понимаете, что это такое при нынешней политике глобалиста», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Вы гордитесь, что хлеба вырастили больше. Но ни в одном магазине он не стал ни на копейку дешевле, а люди потеряли в доходах за три года примерно 20%», – продолжил Зюганов.

Комментируя ситуацию в ЖКХ, Зюганов отметил, что нужна общегосударственная программа. «Если не утроить вложения в ЖКХ – это будет атомная бомба, которая будет взрываться в каждом городе. У нас страна стоит на миллионе километрах трубопроводов от магистральных до квартальных. 600 тысяч сгнило! ЖКХ требует особого подхода. Москва проявила инициативу, но без поддержки регионов, без соответствующих программ от Владивостока до Калининграда это невозможно решить», – уверен политик.

Зюганов также подчеркнул, что необходимо увеличить также вложения в образование и здравоохранение.

«Все в мире идиоты знают, что чтобы провести модернизацию образования нужно минимум вкладывать 7% от ВВП и примерно столько же в здравоохранение. А у нас в два раза меньше. И продолжаем корчиться в этих тисках. Посмотрите, с ЕГЭ: нового министра образования со всех сторон начали колошматить. За что? За то, что она решила вернуть школе доброе русское, советское имя, за то, что мы лучше всех решали задачи. Те, колошматят, кто ничего понимают в образовании», – подчеркнул лидер КПРФ.

Зюганов также отметил, что необходимо «отработать кадровую политику» правительства, так как аресты губернаторов подрывают доверие к власти. «Не нормально, когда один за одним садятся представители власти. Куда у нас нормальные люди подевались?» – сказал Зюганов.

Москва, Мария Вяткина

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