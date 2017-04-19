Думская оппозиция о ситуации в России: депрессия, озлобленность, безденежье, позор / Ищите деньги, макроэкономика в порядке, – парировал Медведев

Публикации за 19.04.17

Сегодня в Госдуме парламентская оппозиция подвергла жесткой критике традиционный отчет главы российского правительства Дмитрия Медведева, посчитав его слишком оптимистичным и не отражающим реальное положение дел в стране. От критики кабинета министров своего руководителя не удержались даже «единороссы».

«Не экономика, а песня»

Оценивая отчет о деятельности правительства РФ, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратил внимание, что в России сейчас «не экономика, а песня», однако даже официальные данные федеральной службы государственной статистики (Росстат) «ставят оптимизм под сомнение».

«За два года реальные доходы граждан нашей страны упали на 9%. Правительство избегает слова «кризис», а 78% взрослого населения нашей страны уверены, что сейчас в стране полноценный экономический кризис», – констатировал Миронов и добавил, что для большинства населения РФ современная государственная экономическая политика является «политикой выживания».

«Правительство вообще не ставит задачу снижать численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Это недостойно нашей великой страны. Это даже не бедность, это нищета. Каждый четвертый сегодня экономит на еде – это позор», – подчеркнул Миронов.

По его словам, доходов большей части населения хватает только на оплату ЖКХ и покупку лекарства и еды, а именно в этих сферах были «самые мощные скачки» цен.

«Хроническое безденежье, чехарда пенсионных реформ, страх потери работы, «дамоклов меч» нищеты вызывают сильнейшую социальную депрессию, подрывая единство общества», – охарактеризовал ситуацию Миронов.

Он также подчеркнул, что нерешенными остаются вопросы здравоохранения, образования, строительства доступного жилья, энергосбережения и устойчивости российской валюты.

«Экономическая модель полностью себя исчерпала. Вялость институционного процесса очевидна. Откуда взяться экономическому росту? Нужны структурные реформы», – заявил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны подчеркнул, что правительство, в частности, министерство финансов РФ работает крайне неэффективно. «Деньги (государственный бюджет) мы утверждаем осенью, а почему они не идут в январе? Сейчас 19 апреля, пусть нам господин министр скажет, пошли ли деньги по бюджету 2017 года? Где они находятся, почему они стоят в Москве, почему не спустить их в регионы?» – возмутился политик.

Он также обратил внимание на неспособность минфина давать точные прогнозы о ситуации в экономике. «Почему? Они не знают экономику», – уверен Жириновский.

В этой связи он также подставил под сомнение компетентность Центрального банка РФ.

«Почему Центробанк выше правительства, выше президента, выше нас с вами? Кто дал ему такие полномочия, почему он командует экономикой, он решает, какой будет курс?» – заявил он, высказав недовольство курсом рубля.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание, что экономически кризис только усиливает «раскол» в стране и грозит обернуться политическими потрясениями.

«Озлобленность нарастает. Это видно и по отношению к врачам. Каждый день видим ужасные кадры», – сказал он и подчеркнул, что это все приводит к дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

«Уже появился новый фюрер (протестных движений)», – сказал Зюганов, имя в виду активность скандального политика Алексея Навального, который успешно использует протестный потенциал общества.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ожидаемо был более сдержан в оценках работы правительства, но все же обратил внимание на ряд нерешенных проблем. В частности, он раскритиковал ведомственный лоббизм.

«Министерства вместо того, чтобы вносить законопроекты на обсуждение правительства, пытаются добиться их принятия через отдельных депутатов. С ведомственным лоббизмом нужно бороться самым жестким образом», – считает Васильев.

Он также обратил внимание, что проблема задолженности регионов нуждается «чрезвычайных мерах». «Эта проблема остается нерешенной. Есть регионы, долг которых составляет почти 100% от годового дохода их бюджета. Необходимо принять чрезвычайные меры, чтобы помочь регионам вылезти из долговой ямы», – сказал он.

Если хотите «порулить», найдите дополнительные деньги

Медведев не согласился со многими оценками лидеров думской оппозиции. «Макроэкономика в стране находится в порядке. Найдите еще страну, где такой небольшой внутренний и внешний долг, как в нашей. Таких стран почти нет. У нас низкий уровень долговой нагрузки», – отметил он.

Премьер обратил внимание, что в России «масса позитивных показателей», учитывая то, в каких условиях сейчас находится страна.

«Помилуйте, кто ж его (кризиса) боится. Но давайте все опустимся на землю. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты! Блокада. Нефть упала (в цене) в два раза. Вы это все забыли? Если вы готовы порулить – дайте универсальный рецепт, что делать дальше, найдите дополнительные деньги. Просто так разговоры никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры», – парировал обвинения думской оппозиции Медведев и пообещал «единороссам» решить проблему ведомственного лоббизма, которую он назвал «безобразием».

Москва, Мария Вяткина

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