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Публикации за 20.04.17

Чиновник подмосковного минздрава попался на взятках / Брал от 25 тысяч рублей до нескольких миллионов

Чиновник подмосковного минздрава попался на взятках Брал от 25 тысяч рублей до нескольких миллионов

Сотрудники полиции разоблачили в подмосковном министерстве здравоохранения чиновника, который подозревается в получении взяток от коммерческих организаций. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, сумма «вознаграждения» составляла от 25 тысяч рублей до нескольких миллионов.

По данным полиции, начальник одного из управлений подмосковного минздрава за денежное вознаграждение способствовал в выдаче предпринимателям лицензий на осуществление медицинской деятельности, а также производил действия, позволяющие компаниям побеждать на аукционах, что в последующем предоставляло им право заключать контракты на поставку расходных материалов в лечебные учреждения Московской области.

ГСУ СК России по Московской области в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Были проведены обыски в 16 объектах на территории Москвы и Московской области, где предположительно могли храниться доказательства противоправной деятельности подозреваемых. В результате были изъяты финансовые документы, печати, мобильные устройства, денежные средства в иностранной валюте и рублях.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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