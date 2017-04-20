В Москве бизнесмен застрелил бывшего компаньона: из-за финансовых разногласий

Публикации за 20.04.17

В Москве 59-летний предприниматель застрелил своего делового партнера из-за финансовых разногласий. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в жертву было выпущено не менее пяти пуль.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером вблизи офисного центра, расположенного на улице Симоновский Вал. Между бывшими компаньонами возникли финансовые разногласия. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов в своего знакомого, 1955 года рождения. Пострадавший с огнестрельными ранениями был незамедлительно доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Подозреваемый задержан на месте происшествия охранником потерпевшего и передан сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время мужчина доставлен в следственный отдел, с ним проводится комплекс следственных действий. Предполагается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.04.17

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