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Публикации за 20.04.17

В Шатуре вор обокрал дом и угнал «Лексус» за 2,4 млн рублей

В Шатуре вор обокрал дом и угнал «Лексус» за 2,4 млн рублей

Сотрудники подмосковной полиции ведут розыск неизвестного злоумышленника, который проник в частный дом в Шатуре, где похитил наличные деньги и ювелирные украшения, а также угнал автомашину «Лексус» стоимостью более 2,4 млн рублей, передает РИАМО со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в полицию обратилась жительница Шатуры с заявлением, что в принадлежащий ее супругу дом проник вор, который похитил 35 тысяч рублей наличными, ювелирные изделия, ключи от автомобиля «Лексус» и пульт от автоматических ворот, после чего угнал «Лексус» 2015 года выпуска. Общую же сумму ущерба потерпевшие оценили более чем в 3,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.04.17

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