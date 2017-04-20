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Публикации за 20.04.17

В Подмосковье около трассы нашли разбросанные фрагменты человеческого тела

В Подмосковье около трассы нашли разбросанные фрагменты человеческого тела

Останки человеческого тела найдены в районе 19 километра Ленинградско-Дмитровского шоссе в Московской области, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, на участке автомобильной дороги длиной порядка трех километров было найдено до десятка фрагментов отделенных от тела конечностей, а именно две кисти рук, две голени, два предплечья и две стопы.

На данный момент сотрудники подмосковной полиции пытаются установить личность неизвестного гражданина, которому могут принадлежать останки. Все найденные части тела человека были направлены в морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.04.17

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