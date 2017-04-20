В Подмосковье около трассы нашли разбросанные фрагменты человеческого тела

Публикации за 20.04.17

Останки человеческого тела найдены в районе 19 километра Ленинградско-Дмитровского шоссе в Московской области, передает «Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, на участке автомобильной дороги длиной порядка трех километров было найдено до десятка фрагментов отделенных от тела конечностей, а именно две кисти рук, две голени, два предплечья и две стопы.

На данный момент сотрудники подмосковной полиции пытаются установить личность неизвестного гражданина, которому могут принадлежать останки. Все найденные части тела человека были направлены в морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.04.17

В Шатуре вор обокрал дом и угнал «Лексус» за 2,4 млн рублей. / Путин призвал «запасников» на военные сборы. / Американские спецслужбы нашли «документы» о влиянии Кремля на выборы в США. Бывший глава СВР назвал это неудачной бесплатной рекламой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»