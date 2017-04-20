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Публикации за 20.04.17

Мохаммеда Али обвинили в мошенничестве с жильем в Балашихе

Мохаммеда Али обвинили в мошенничестве с жильем в Балашихе

Полный тезка одного из самых известных спортсменов в истории мирового бокса заподозрен в мошенничестве при продаже жилой квартиры, передает .

Сотрудники полиции проверяют информацию после заявления, поданного 42-летним предпринимателем из Ирака. По словам мужчины, Мохаммед Али ввел его в заблуждение и продал ему квартиру в подмосковной Балашихе, в которой, как оказалось, зарегистрирован также и другой собственник.

За это жилье потерпевший заплатил 5 млн рублей.

По факту заявления о мошенничестве проводят проверку.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.04.17

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