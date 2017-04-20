В Мытищах педофил заманил в свою квартиру школьницу

Публикации за 20.04.17

В подмосковных Мытищах сотрудники органов правопорядка проводят проверку после поступившего к ним заявления о развратных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней школьницы, передает портал glazey.info.

Отец ученицы седьмого класса обратился в отделение полиции и заявил о развратных действиях неизвестного в отношении своей несовершеннолетней дочери. По его словам, 27-летний житель Мытищ заманил 14-летнюю девочку в свою квартиру и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Сообщается, что сотрудники Следственного комитета организовали проверку по этому поводу.

Москва, Алексей Васильев

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