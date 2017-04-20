В Шатурском районе обнаружено 12 незаконных свалок

Публикации за 20.04.17

Инспекторы Государственного административно-технического надзора Московской области выявили в Шатурском районе 12 незаконных мусорных свалок. Причастным к этим нарушениям организациям внесены предписания об их устранении. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, в поселениях Мишеронский и Кривандинское были выявлены навалы мусора объемом более 500 кубических метров. Также обнаружено пять несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов общей площадью более 800 квадратных метров. Самые крупные из них находились в селе Власово, сельском поселении Кривандинское и деревнях Левинская и Борбуки.

Витушева отметила, что с начала года на территории Шатурского района за ненадлежащее состояние и содержание территорий 59 нарушителей были привлечены к административной ответственности.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.04.17

Собянинский снос пятиэтажек влетит в копеечку: в 2017 году – плюс 96,5 млрд рублей. / В Подмосковье Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения в пяти магазинах сети «Билла». / Жители Подольска остались без воды. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»