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Публикации за 20.04.17

В Шатурском районе обнаружено 12 незаконных свалок

В Шатурском районе обнаружено 12 незаконных свалок

Инспекторы Государственного административно-технического надзора Московской области выявили в Шатурском районе 12 незаконных мусорных свалок. Причастным к этим нарушениям организациям внесены предписания об их устранении. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, в поселениях Мишеронский и Кривандинское были выявлены навалы мусора объемом более 500 кубических метров. Также обнаружено пять несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов общей площадью более 800 квадратных метров. Самые крупные из них находились в селе Власово, сельском поселении Кривандинское и деревнях Левинская и Борбуки.

Витушева отметила, что с начала года на территории Шатурского района за ненадлежащее состояние и содержание территорий 59 нарушителей были привлечены к административной ответственности.

Москва, Алексей Васильев

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