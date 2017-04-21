«Лоскутное одеяло» Ближнего Востока останется «стабильным»

Публикации за 21.04.17

Военные конфликты на Ближнем Востоке происходят во многом из-за того, что в регионе «неглубокая» государственность – значительная часть населения не может участвовать в общественной жизни и переходит на сторону террористических группировок. Чтобы снизить напряженность международная общественность должна помочь провести там политические реформы. Такое мнение высказали эксперты Российского совета по международным делам (РСМД). Они обратили внимание, что кроме Ирака, Ливии и Сирии в группе риска сегодня находятся Алжир, Саудовская Аравия, Египет и Турция.

«Другая» государственность Ближнего Востока

Руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, эксперт РСМД Василий Кузнецов в первую очередь отметил, что при анализе ситуации на Ближнем Востоке нужно понимать, что государственность там «другая».

«Проблема в том, насколько здесь можно говорить о существовании государств. С одной стороны, это регион древнейшей государственности. Тот же Йемен, к которому даже в экспертном сообществе существует ироническое отношение – но в нем государственность непрерывно существовала на протяжении 4,5 тысяч лет. Очевидно, что государства, с которыми мы имеем дело – «неглубокие», что там значительные слои общества остаются вне структуры и рассматривают государство, как один из элементов ресурсной базы», – сказал Кузнецов.

По его словам, для местного населения государство – это та сила, которая «может помочь пролоббировать их интересы». «К примеру, в Йемене в 2007 году часто похищали иностранных туристов, требуя у государства выполнения каких-то социально-экономических проектов: школу постоять, колодец вырыть», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, традиционные для европейских стран формы взаимодействия между государством и обществом на Ближнем Востоке не работают. Это касается и экономики.

«Во всех странах региона теневая экономика составляет больше 50%, возможно, за исключением некоторых стран залива (страны Персидского залива – ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Иран), а в некоторых зонах она достигает и 70 – 80%», – обратил внимание Кузнецов.

В то же время он отметил, что некоторые государственные структуры в ближневосточных странах все же довольно развиты. «Мы можем говорить о дисбалансах институционального развития в регионе – это означает высокую развитость определенных государственных институтов: армии, спецслужб», – сказал он. В этой связи он напомнил, что египетская армия входит в число «сильнейших армий мира», и что в Сирии «действует около 17 спецслужб».

Триумф альтернативных форм власти

По мнению Кузнецова, дисбаланс государственных структур в государствах Ближнего Востока привел к тому, что в 2011 году в регионе началась их «ревизия».

«Отсутствие глубокой государственности и возможность существования вне государства стимулировали развитие альтернативных форм власти – такие организации, как «Хезболла» (военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана), «Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ международная религиозно-политическая ассоциация пользуется влиянием в Тунисе, Ливии, Сирии) или «ХАМАС» (палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа) – пользуются популярностью благодаря своим социальным проектам. Они заменяют государство», – считает Кузнецов.

«Когда мы говорим о молодых людях, которые едут в ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) – это те же люди, которые хотели политического вовлечения, хотели, чтобы государство ответило на их запрос о справедливости. Государство не смогло на это ответить», – добавил он.

С его точки зрения, Ирак и Ливия – яркий пример того, к чему может привести слабая государственность.

В этой связи он также обратил внимание на то, что Сирия, где уже на протяжении нескольких лет идет гражданская война выбивается из списка этих стран.

«Правящий режим в Сирии сумел на протяжении нескольких лет поддерживать существование государственности – у них каким-то образом работает 46 банков – это говорит о развитости системы», – обратил внимание он на то, что сирийский конфликт имеет некоторую искусственность.

Перспективы Ближнего Востока

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов со своей стороны выразил уверенность, что несмотря на нестабильную обстановку, страны Ближнего Востока сохранят свою территориальную целостность и структуру. С его точки зрения, их спасут низовые контакты и связи.

«Когда мы видим внутренние конфликты, войны, противостояния, мы начинаем говорить, что государства распадаются на отдельные кусочки, отдельные элементы и «лоскутное одеяло» Ближнего Востока превращается в еще большее количество «тряпочек» разного цвета. Но созданные в начале 20-го века в нынешних границах государства, просуществовав в таком виде почти 100 лет, обросли определенными связями. Внутри этих границ сформировалась определенная структура», – подчеркнул Лукьянов.

Он отметил, что после того как в Ливии был свергнут и убит Муаммар Каддафи, мировая общественность фактически «приговорила к смерти» страну.

«Сколько конкретно там правительств никто не может сказать. Государство разваливается, и даже у высокопоставленных людей, таких как некоторые члены нынешней американской администрации, возникают планы разделения (Ливии)», – сказал он и напомнил, что западные эксперты мотивируют свое предложение тем, что на территории Ливии исторически существовали три области: Киренаика, Триполитания и Феццан.

«Но если вы спросите самих ливийцев, есть ли раскол в стране, они ответят что есть раскол на Восток, Запад и Юг – никто не говорит – Триполитания, Киренаика и Феццан», – сказал он.

В этой связи он выразил уверенность, что экономические связи не позволять разделить страну.

«Киренаика – это нефть, но нефть бессмысленна, если нет выхода к морю, без инфраструктуры, которая ведет ее на международный рынок. А порты находятся на территории старой Триполитании. При этом чтобы нефть добывать, нужна вода, а вода на юге, в том самом Феццан. В итоге, если Ливия нужна как источник нефти, необходимо взаимодействие всех трех элементов», – подчеркнул Лукьянов.

С его точки зрения, это понимает как ливийский народ, который борется за объединение государства, так и соседние страны – Египет, Алжир и Тунис, которые также оказывают «мыслимое и немыслимое» содействие для стабилизации ситуации в регионе.

Лукьянов подчеркнул, что территориальную целостность сохранит и Ирак, и Сирия, и другие страны региона, поскольку сейчас очень сложно будет заново разделить территорию Ближнего Востока. Однако единого мнения, по какому принципу это сделать – конфессиональному, этническими или другому – нет.

Мировое сообщество должно надавить на Ближний Восток

По мнению Кузнецова, стабильность в ближневосточном регионе стратегически важна для всего мирового сообщества, поэтому международные организации должны оказать содействие и помочь странам провести необходимые реформы.

Он обратил внимание, что изменение политической системы, как правило, не происходят без давления. И чтобы не допускать внутреннего давления и «экзистенциальной угрозы», надавить придется извне.

«Если мы хотим сохранить государства, необходимо, насколько это возможно, сотрудничество мирового сообщества в стимулировании политических реформ. Но надо еще подумать, какие они должны быть и как они должны осуществляться», – сказал эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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