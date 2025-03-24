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Понедельник, 24 марта 2025, 20:32 мск

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Путин поблагодарил президента ОАЭ за посредничество

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер выразил слова благодарности за посреднические усилия.

«С российской стороны была выражена признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», – сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, лидеры государств также обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий и, в частности, приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.

Кроме того, Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений стратегического партнёрства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Предполагается, что будет также поддерживаться и плотная координация в формате «ОПЕК плюс».

Москва, Светлана Антонова

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