Кавказцы, ограбившие ювелирный магазин в Видном, задержаны

Публикации за 21.04.17

Пятеро преступников совершили вооруженное нападение на ювелирный магазин в Видном: разбили витрины и открыто похитили украшения на общую сумму около 10 млн рублей. На данный момент все участники этого налета задержаны, передает телеканал «360».

Сообщается, что вооруженные преступники в медицинских масках ворвались в помещение ювелирного магазина и практически перевернули его вверх дном. Мужчины быстро сгребли драгоценности, предварительно разбив витрины, и скрылись в неизвестном направлении.

Впрочем, скрыть свою причастность к этому нападению мужчинам не удалось. Кроме того, на момент задержания сотрудники полиции обнаружили по месту жительства злоумышленников часть похищенных ценностей и 400 тысяч рублей, пистолет ПМ с патронами, использованные во время ограбления маски. Был найден также автомобиль, на котором подозреваемые совершили преступление.

Москва, Алексей Васильев

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