NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.04.17

В Солнечногорске мужчина погиб под колесами «Сапсана»

В Солнечногорске мужчина погиб под колесами «Сапсана»

Скоростной пассажирский поезд «Сапсан» сбил мужчину возле станции «Подсолнечная» в Солнечногорске Московской области. От полученных в результате этого происшествия травм мужчина погиб на месте, передает портал «Сенеж» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По данным издания, ЧП произошло накануне вечером. Под колесами «Сапсана» погиб 36-летний мужчина.

Также отмечается, что причиной трагедии могло стать нарушение правил поведения и безопасности на железнодорожных путях. Погибший якобы переходил пути в неустановленном для этого месте.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.04.17

Схвачен боевик, готовивший теракт на День Победы. / Житель Подмосковья обвиняется в надругательства над флагом РФ. / Московские фонтаны заработают 29 апреля.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter