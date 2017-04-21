В Солнечногорске мужчина погиб под колесами «Сапсана»

Публикации за 21.04.17

Скоростной пассажирский поезд «Сапсан» сбил мужчину возле станции «Подсолнечная» в Солнечногорске Московской области. От полученных в результате этого происшествия травм мужчина погиб на месте, передает портал «Сенеж» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По данным издания, ЧП произошло накануне вечером. Под колесами «Сапсана» погиб 36-летний мужчина.

Также отмечается, что причиной трагедии могло стать нарушение правил поведения и безопасности на железнодорожных путях. Погибший якобы переходил пути в неустановленном для этого месте.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.04.17

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