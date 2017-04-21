В Химках неизвестные обстреляли пассажирский автобус

Публикации за 21.04.17

В подмосковных Химках неизвестные злоумышленники обстреляли маршрутный автобус в районе остановки «Улица Кирова», передает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что в результате обстрела, который произошел накануне, было разбито стекло в салоне автобуса. Также предварительно установлено, что в этом происшествии никто из пассажиров не пострадал.

Позже в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области заявили, что водитель автобуса действительно обратился в полицию, однако факт обстрела транспортного средства в результате проведенной проверки не подтвердился.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.04.17

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