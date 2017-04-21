В московском батутном центре девушка получила травму позвоночника

Публикации за 21.04.17

В Москве 28-летняя девушка получила серьезную травму позвоночника в батутном центре. После того как инцидент получил огласку в СМИ, по данному факту была организована доследственная проверка.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, инцидент произошел батутном центре в районе станции метро «Тульская». 28-летняя девушка прыгнула в бассейн с пластиковыми шариками и получила серьезную травму позвоночника.

По предварительной информации, девушка была госпитализирована в больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашивается супруг пострадавшей, сотрудники батутного центра и очевидцы, отметили в СКР.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

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