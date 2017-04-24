В ДТП с пятью автомобилями в Подмосковье пострадали двое человек

Публикации за 24.04.17

В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием сразу пяти транспортных средств, в котором пострадали два человека, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что авария произошла в районе 60 км федеральной автотрассы М-10 «Россия». Здесь водитель иномарки «Тойота» при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению пяти машин. В этом инциденте различные травмы получили два человека – оба пострадавших были госпитализированы.

Причины аварии и подробности этого инцидента теперь выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Москва, Алексей Васильев

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