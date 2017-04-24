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Публикации за 24.04.17

В Москве женщина умерла во время косметологической процедуры

В Москве женщина умерла во время косметологической процедуры

В Москве женщина 1957 года рождения умерла в салоне красоты во время косметологической процедуры. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне, 23 апреля. Во время проведения косметологической процедуры пациентка почувствовала ухудшение здоровья. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь, однако женщина скончалась еще до приезда медиков. По предварительным данным, смерть наступила в результате отрыва тромба.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются сотрудники клиники.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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