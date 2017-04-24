Сергей Миронов заявил о намерении побороться за пост президента РФ

Публикации за 24.04.17

Сегодня лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о готовности побороться за пост президента России в 2018 году в качестве кандидата. Он отметил, что окончательное решение о том, кто представит партию на выборах, будет принято осенью 2017 года на съезде партии.

«У нас много достойных кандидатов. Если съезд определит, что идти на президентские выборы для того, чтобы влиять на повестку дня… мне, то я готов», – сказал Миронов, слова которого цитирует РИА «Новости».

«У нас есть множество достойных кандидатов… Определяться будем осенью», – добавил лидер «эсеров».

Как сообщал «Новый День», ранее о президентских амбициях заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве. Нынешний президент РФ Владимир Путин на данный момент официально не заявлял о том, планирует ли он снова участвовать в выборах.

Миронов уже дважды баллотировался на пост президента. В 2004 он набрал 0,75%, а в 2012 году – 3,85%.

Москва, Мария Вяткина

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