Зюганов думает баллотироваться на пост президента РФ

Публикации за 04.05.17

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что размышляет о возможности баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году.

«Я об этом думаю», – цитирует председателя Компартии РИА «Новости». – Я – руководитель крупнейшей партии».

Зюганов выразил надежду, что люди прислушаются к программе КПРФ, подкрепленной, по его словам, «целым пакетом законов, крайне нужных стране». «Ее поддержали и крупнейшие трудовые коллективы, она оказала эффекты на народные предприятия», – подчеркнул лидер коммунистов.

Как сообщал «Новый День», ранее о президентских амбициях заявляли лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве. Нынешний президент Владимир Путин на данный момент официально не заявлял о том, собирается ли он баллотироваться на четвертый срок.

Стоит отметить, что Зюганов уже четырежды выдвигал свою кандидатуру на пост президента РФ, каждый раз занимая второе место. Так, в 1996 году лидер КПРФ проиграл второй тур Борису Ельцину с результатом 40,31%, на выборах в 2000 году он набрал 29,21%, в 2008 – 17,72% и в 2012 – 17,18%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.05.17

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