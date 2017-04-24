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Публикации за 24.04.17

В Москве молодые люди насмерть отравились веселящим газом

В Москве молодые люди насмерть отравились веселящим газом

В центре Москвы 29-летний молодой человек и 20-летняя девушка насмерть отравились веселящим газом. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитента, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, об инциденте стало известно 21 апреля. В одной из квартир на Тверской-Ямской улице были обнаружены тела девушки и молодого человека без видимых следов насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен поврежденный баллон закиси азота – веселящий газ.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

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