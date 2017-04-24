В Егорьевске мужчина избил и пытался изнасиловать соседку

Публикации за 24.04.17

В подмосковном Егорьевске сотрудники вневедомственной охраны задержали 57-летнего мужчину, который подозревается в совершении нападения на местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что мужчина избил свою соседку, а после пытался надругаться над ней. Как уточняется в материалах дела, минувшим вечером патрулировавшие улицы города сотрудники Росгвардии получили сообщение о нападении мужчины на проживающую в Егорьевске семейную пару.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что неизвестный злоумышленник ворвался в квартиру потерпевшей и принялся избивать ее. После этого он сорвал с женщины одежду и пытался изнасиловать. В этот момент домой с работы вернулся супруг жертвы, который вступился за нее. После непродолжительной потасовки нападавший скрылся бегством.

Подозреваемый в скором времени он был задержан. Как сообщил сам задержанный, он распивал алкоголь в компании своей сестры, которая и пожаловалась на соседку, якобы оскорбившую их бабушку. Под действием спиртного и находясь в возбужденном состоянии, мужчина принял решение наказать обидчицу самостоятельно.

Сейчас по факту этого нападения открыто уголовное производство.

Москва, Алексей Васильев

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