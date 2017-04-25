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Публикации за 25.04.17

В московской больнице педофил совратил 9-летнюю девочку

В московской больнице педофил совратил 9-летнюю девочку

В Москве задержан мужчина по подозрению в совращении 9-летней девочки. Извращенец воспользовался тем, что отец девочки отлучился из палаты, передает .

Сообщается, что школьница из Вологодской области находилась на лечении в Москве в одной из больниц. По ее словам, когда папа поехал на вокзал, чтобы сдать билеты, то взрослый мужчина, который также находился в палате со своим сыном, пригласил ее посмотреть фильм на ноутбуке.

Во время просмотра мужчина совершил развратные действия в отношении девочки на глазах у собственного 2-летнего ребенка.

По факту случившегося проводится проверка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.04.17

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