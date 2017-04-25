В московской больнице педофил совратил 9-летнюю девочку

Публикации за 25.04.17

В Москве задержан мужчина по подозрению в совращении 9-летней девочки. Извращенец воспользовался тем, что отец девочки отлучился из палаты, передает «Рен-ТВ».

Сообщается, что школьница из Вологодской области находилась на лечении в Москве в одной из больниц. По ее словам, когда папа поехал на вокзал, чтобы сдать билеты, то взрослый мужчина, который также находился в палате со своим сыном, пригласил ее посмотреть фильм на ноутбуке.

Во время просмотра мужчина совершил развратные действия в отношении девочки на глазах у собственного 2-летнего ребенка.

По факту случившегося проводится проверка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.04.17

Независимых и оппозиционных депутатов в области хватит на 4,5 ройзмана (ИНФОГРАФИКА). / Ученые: собаки умеют читать мысли хозяина. / В Ираке дикие кабаны напали на базу ИГ и растерзали троих террористов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»