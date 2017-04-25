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Публикации за 25.04.17

В Москве молодой человек задушил подругу и выпрыгнул из окна

В Москве молодой человек задушил подругу и выпрыгнул из окна

В Москве совершено жуткое убийство: 21-летний молодой человек во время ссоры с подругой задушил ее кабелем, после чего выпрыгнул из окна квартиры. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено накануне ночью. Предполагаемый убийца госпитализирован в больницу в реанимационное отделение.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются родственники и владелец квартиры. Назначены судебно-медицинские экспертизы. После улучшения состояния здоровья подозреваемого с ним будут проведены следственные действия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.04.17

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