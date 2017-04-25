В Подмосковье начался сезон падения детей из окон: разбился 2-летний ребенок

Публикации за 25.04.17

В подмосковном Долгопрудном следователи выясняют обстоятельства гибели 2-летнего ребенка, который выпал из окна квартиры на 13 этаже и разбился. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, которые приводит телеканал «360», мать погибшего ребенка открыла окно, пытаясь проветрить жилье.

ГСУ СК России по Московской области предупреждает, что с наступлением весенне-летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи падения с высоты из окон. При этом подавляющее большинство таких случаев обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники.

Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности и неспособности в силу возраста предвидеть всю опасность нахождения у окон. ГСУ СК России по Московской области обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода взрослых к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 25.04.17

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