Кремль встал на защиту собянинского сноса московских пятиэтажек

Публикации за 25.04.17

Кремль встал на защиту программы сноса пятиэтажек в Москве. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это проект «абсолютно обоснованный и очень амбициозный – широкий по масштабу и не имеет аналога».

Песков отметил, что капитальный ремонт таких домов является «бессмыссленным». «Кидать в топки деньги граждан, которые они тратят на капремонт – бессмысленно», – заявил он, передает РБК.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что «целесообразность проекта не вызывает сомнений». При этом то, что у граждан есть вопросы по поводу проекта – это «оправданно».

«Здесь мэрия декларирует намерения, терпеливо последовательно разъяснят и гарантирует, что интересы граждан не будет нарушаться», – добавил Песков.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий снос пятиэтажек в Москве. За принятие документа выступили 397 депутатов, против проголосовали лишь четверо.

Между тем на встречах руководителей столичных районов москвичи высказывали активный протест против насильственного переселения из полнометражных пятиэтажек сталинской постройки, тогда как первоначально заявлялось о сносе тесных «хрущевок». В результате столичные власти уже отказались от сноса пятиэтажек в Хамовниках, где местные жители выступили категорически против переселения.

По оценкам политологов, если протест москвичей продолжится, то накануне президентский кампании и выборов мэра Москвы столица превратиться в горячую политическую точку. Проект переселения касается более полутора миллионов человек.

Москва, Анастасия Смирнова

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