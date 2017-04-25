Четверть регионов РФ провалила программу переселения граждан из аварийного жилья / Новыми квартирами довольны только 14,3% жителей

Публикации за 25.04.17

Почти четверть российских регионов провалили программу переселения граждан из аварийного жилья. Как следует из отчета Счетной палаты России, наиболее проблемными территориями стали Тыва, где на начало 2017 года расселено только 19,4% общего объема, Амурская (38%) и Саратовская (51%) области, а также Карелия (46%) и Забайкальский край (47%).

Как было отмечено на коллегии Счетной палаты, в 2014-2016 годах в целом по стране расселено 8,1 млн кв м аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, переселено около 520 тысяч человек, что составляет около 73% показателя, установленного распоряжением правительства РФ. Общий остаток аварийного жилья, который необходимо расселить до 1 сентября 2017 года, оценивается около 3 млн кв м, в где проживают порядка 191 тысяча человек.

В 2016 году достижение и перевыполнение целевого показателя по расселяемой площади обеспечено 65 регионами. Однако проблемы были выявлены в 13 территориях, в четырех их них – годовой показатель выполнен менее чем на 30% – это Приморский край (28,5%), Саратовская (24,8%) и Тверская (15,3%) области. При этом в Тыве, Тульской, Амурской и Ивановской областях переселение в счет выполнения целевого показателя по расселяемой площади 2016 года вообще не было начато.

Как отмечают аудиторы, в 2016 году так же, как и в предыдущие годы, перевыполнение плана достигнуто за счет успешной работы в одних регионах при систематическом отставании другими. При этом существующая между территориями дифференциация усугубляется.

По данным Счетной палаты, основной причиной невыполнения программы в ряде регионов стало наличие различных нерешенных проблем организационного и финансового характера.

В частности, проверка, проведенная в отстающей республике Карелия, выявила такие проблемы, как отсутствие координации и должного контроля со стороны региональных и муниципальных органов власти, позднее заключение контрактов на строительство домов и приобретение жилых помещений, а также недостаточная техническая оснащенность и низкая квалификация работников строительных организаций. В некоторых случаях речь идет о невыполнении подрядчиками принятых обязательств, а также о недостатке средств в бюджетах муниципальных образований на приобретение дополнительной площади жилых помещений.

В то же время Карелия входит в число наименее бюджетно обеспеченных регионов (в 2017 году – 73 место). При этом казна республики находится под высокой долговой нагрузкой (115% суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета по состоянию на 1 января 2017 года). Однако при определении уровня софинансирования программы переселения недостаточная бюджетная обеспеченность региона Минстроем и Фондом ЖКХ не просчитывалась, а Минфином не учитывалась как обязательство субъекта (при оценке уровня бюджетной обеспеченности).

Между тем, как считает аудитор Юрий Росляк, «не все зависит от наличия средств», многое решает эффективность управления, которая «по-прежнему продолжает желать лучшего».

В Счетной палате обратили внимание, что достаточно острой остается проблема качества ранее построенного или приобретенного жилья. Несмотря на то, что в целом оно соответствует установленным требованиям, практически на каждом проверенном объекте строительства выявлены различные дефекты и недостатки. Результаты опроса, проведенного аудиторами, показали, что качеством предоставленного жилья удовлетворены только 14,3% респондентов.

Москва, Анастасия Смирнова

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