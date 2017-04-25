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Публикации за 25.04.17

Шок! Москвичка утопила свою 5-летнюю дочь

Шок! Москвичка утопила свою 5-летнюю дочь

В Москве произошло страшное убийство: женщина 1985 года рождения утопила в ванной свою малолетнюю 5-летнюю дочь. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло сегодня в квартире на Матвеевской улице.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются причины совершенного преступления.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании для задержанной меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.04.17

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