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Публикации за 25.04.17

Адвокаты обжалуют приговор Дёмушкину / … получившего 2,5 года колонии за картинки о «Русском марше»

Адвокаты обжалуют приговор Дёмушкину … получившего 2,5 года колонии за картинки о «Русском марше»

Приговор Нагатинского суда Москвы, признавшего виновным одного из лидеров русских националистов Дмитрия Дёмушкина в экстремизме за две картинки в соцсетях, будет обжалован. Об этом сообщил его адвокат Олег Колесников.

«Мы, естественно, будем обжаловать этот приговор», – сказал адвокат в комментарии РИА «Новости».

По словам юриста, одно из изображений, признанных экстремистским, является анонсом «Русского марша». «Это юмористическая картинка», – пояснил он.

Вторая картинка, размещенная Демушкиным в соцсети и признанная позже экстремистской, является фотографией колонны из людей, которые держат выполненный на черно-желто-белом фоне баннер с лозунгом. Эта картинка, согласно экспертизе, также содержит «лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по национальности (нерусские)».

Сам Дёмушкин вину не признает и утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники «Русского марша».

Как сообщал «Новый День», сегодня Нагатинский суд признал Дёмушкина виновным в экстремизме и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима, на чем настаивало и гособвинение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.04.17

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