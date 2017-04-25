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Публикации за 25.04.17

В Москве шеф-повар ресторана выстрелил в посетителя за замечание об антисанитарии

В Москве шеф-повар ресторана выстрелил в посетителя за замечание об антисанитарии

В одном из московских ресторанов японской кухни на проспекте Мира произошел конфликт, завершившийся стрельбой. Шеф-повар заведения выстрелил в посетителя, передает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что поводом для конфликта между шеф-поваром заведения, 28-летним уроженцем Каракалпакии, и 26-летним посетителем стало замечание последнего о нарушении санитарных норм. Мужчины вышли на улицу, где повар достал пневматический пистолет и выстрелил в клиента, а тот запрыгнул на багажник автомобиля Audi A6 и упал оттуда.

В результате посетитель ресторана был доставлен в больницу с переломом лучевой кости, множественными ссадинами и ушибами. Шеф-повар задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Москва, Светлана Антонова

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