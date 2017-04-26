Собянинский снос московских «хрущевок» спровоцирует массовый протест

Публикации за 26.04.17

Проект сноса московских пятиэтажек приведет к массовым уличным протестам. В настоящий момент неясно только одно, кто именно будет руководить этим движением. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев в рамках дискуссионного клуба «WTF».

«Понятно, что это не решится без улицы (уличных протестных акций), но сейчас не очень понятно, готов ли Собянин отыгрывать эту ситуацию или готов в какой-то момент ее сдать», – сказал Исаев.

С его точки зрения, неоспоримым является то, что эта инициатива – «исключительная экономическая финансовая история», которая имеет политическую подоплеку. «Политика и деньги – вещи абсолютно взаимосвязанные», – констатировал он.

Исаев обратил внимание, что неясным остается то, как на законопроект повлияет гарант Конституции в России. «Если это некая многоходовочка, чтобы развернуть эту ситуацию под гаранта – то это не наша игра – они (власть) сами сыграют», – считает он.

«Но если это неконтролируемый хаос, то в него надо включаться, потому что, если сейчас заберут это, то по большому счету можно будет прощаться с любыми правами, закрепленными Конституцией, включая частную собственность, которую у нас с вами уже фактически отбирают», – подчеркнул Исаев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.04.17

Выборы во Франции: евробюрократы сделали ход популистским конем. / Роспотребнадзор предупредил россиян о бушующей в Европе эпидемии кори. / «Открытая Россия» идёт на обострение: антипутинская акция в Москве готовится в «запрещенном» месте. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»