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Публикации за 26.04.17

В Подмосковье врач поместил здоровую женщину в психбольницу

В Подмосковье врач поместил здоровую женщину в психбольницу

В подмосковном Орехово-Зуево сотрудники Следственного комитета разоблачили 33-летнего ранее судимого психиатра, работающего в психиатрическом стационарном отделении больницы №8. Мужчина обвиняется в получении взятки за помещение в клинику здоровой женщины.

Как сообщила пресс-служба регионального главка следственного ведомства, в январе врач-психиатр, находясь на дежурстве в стационаре клиники, вступил в сговор с 23-летней девушкой и согласился поместить в больницу ее мать, не имея на то никаких оснований, а также без согласия совершенно здоровой женщины. За свои действия медик получил от «заказчицы» взятку в размере 20 тысяч рублей. При этом деньги за «услуги» «заказчица» перечислила ему прямо на банковскую карту.

На данный момент врач задержан, решается вопрос об его аресте. Следователи пытаются установить возможную причастность медика к другим аналогичным преступлениям.

Уголовное дело возбуждено и в отношении 23-летней «заказчицы» преступления.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.04.17

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