В Подмосковье мажоры устроили гонки на скорости 270 км/ч

Публикации за 26.04.17

Вблизи подмосковной Павловской слободы владельцы престижных автомобилей «Мерседес» и «БМВ» устроили на дороге общего пользования гонки на большой скорости. Водитель одной из иномарок умудрился разогнаться до 270 километров в час, передает «Лайф».

Водитель серебристого Mercedes AMG явно не планировал уступать своему сопернику на BMW X5M и двигался с примерно той же скоростью.

По данным издания, в гонках принимал участие 32-летний предприниматель Тамаз, и он уже не впервые устраивает такие заезды. На своей странице в социальной сети он публиковал ранее видео подобных заездов на Porsche.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.04.17

В Подмосковье после зимовки возвращаются краснокнижные белые аисты. / Рейтинг Медведева обвалился: Россия готова к его отставке. В Кремле объяснили обвал доверия сложной работой премьера. / В Подмосковье врач поместил здоровую женщину в психбольницу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»