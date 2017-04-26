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Публикации за 26.04.17

В Подмосковье мажоры устроили гонки на скорости 270 км/ч

В Подмосковье мажоры устроили гонки на скорости 270 км/ч

Вблизи подмосковной Павловской слободы владельцы престижных автомобилей «Мерседес» и «БМВ» устроили на дороге общего пользования гонки на большой скорости. Водитель одной из иномарок умудрился разогнаться до 270 километров в час, передает .

Водитель серебристого Mercedes AMG явно не планировал уступать своему сопернику на BMW X5M и двигался с примерно той же скоростью.

По данным издания, в гонках принимал участие 32-летний предприниматель Тамаз, и он уже не впервые устраивает такие заезды. На своей странице в социальной сети он публиковал ранее видео подобных заездов на Porsche.

Москва, Алексей Васильев

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