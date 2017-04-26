В Москве киллер в маске расстрелял мужчину

Публикации за 26.04.17

Сегодня днем в Москве вблизи жилого дома на Студенческой улице неизвестный в маске напал на мужчину и произвел в него несколько выстрелов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, нападавший скрылся, а пострадавший был госпитализирован.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Проводится комплекс следственных и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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