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Публикации за 26.04.17

В Москве киллер в маске расстрелял мужчину

В Москве киллер в маске расстрелял мужчину

Сегодня днем в Москве вблизи жилого дома на Студенческой улице неизвестный в маске напал на мужчину и произвел в него несколько выстрелов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, нападавший скрылся, а пострадавший был госпитализирован.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Проводится комплекс следственных и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.17

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